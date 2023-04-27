Глава ФРС США похвалил Набиуллину

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ФРС США Пауэллом от имени Зеленского

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Переговоры с главой регулятора россияне провели от имени президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео появилось в четверг, 27 апреля, на Rutube.

Во время беседы с пранкерами Пауэлл рассказал о проблемах в американской экономике и пожаловался на отсутствие средств на дополнительные расходы. Кроме того, он признал, что западные санкции в отношении России не сработали, и похвалил председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Все мы знаем главу Центрального Банка России, она вполне дееспособна (...) Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она необычайно способный специалист, она очень хорошо осведомлена и умна», — заметил Пауэлл. По его словам, Набиуллина сделает все, чтобы помочь России избежать ограничений.

Глава ФРС США также признал, что рестрикции сработали не так хорошо, как того ожидал Запад. «Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают все возможное, чтобы их избежать», — добавил он.

Пранкеры Вован и Лексус регулярно разыгрывают известных людей, в последнее время они звонят в основном политикам. В частности, в апреле они позвонили экс-президенту Франции Франсуа Олланду от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко и обсудили конфликт на Украине.