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20:17, 27 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин набросился с ножом на полицейского и попал под следствие

В Забайкальском крае задержали 52-летнего мужчину, набросившегося с ножом на полицейского

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае 52-летний россиянин напал на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

По данным источника «Ленты.ру», на фигуранта пожаловались местные жители за хулиганство около гаражей. Полицейские приехали и задержали его. Затем правоохранители решили осмотреть квартиру россиянина и поехали с ним в жилище. Там задержанный схватил нож и набросился на силовика. Сотрудникам МВД удалось отразить нападение и нейтрализовать злоумышленника.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. «Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — добавил Марков.

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Екатерина Власова
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