Обещавшего устроить теракт в школе Подмосковья подростка задержали

В Московской области задержали подростка, обещавшего устроить теракт в щелковской школе

В Московской области задержали 14-летнего подростка, обещавшего устроить теракт в школе Щелково. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социнфраструктуры. Школьник дал признательные показания, ему грозит до пяти лет колонии.

20 апреля подросток написал в социальных сетях сообщения с угрозами взорвать одну из щелковских школ. Их он сопроводил фотографиями самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия. В поисках школьника правоохранители проверили более 50 общеобразовательных учреждений Щелково.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом угрожавшего ножом директору школы 16-летнего подростка осудили на один год.