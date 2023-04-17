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18:01, 17 апреля 2023Силовые структуры

Угрожавшего директору школы российского подростка осудили на один год

Под Волгоградом угрожавшего ножом директору школы 16-летнего подростка осудили на один год

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Волжский городской суд приговорил к одному году лишения свободы 16-летнего подростка, угрожавшего ножом директору школы №6. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Юноша признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным следствия, 25 октября нетрезвый юноша, который находился под избранной ранее мерой пресечения в виде подписки о невыезде, ворвался в школу и начал угрожать директору, направив в ее сторону нож. Как уточнялось ранее, выпускник выломал входную дверь в школу, но его остановил сторож, в это время сотрудники нажали тревожную кнопку и вызвали директора. После беседы с руководителем учебного заведения подросток попытался скрыться, но на улице его задержали правоохранители.

Отмечается, что в здании школы проходили уроки, но учителя получили сообщение об инциденте и не выпускали учеников из кабинетов для безопасности.

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Екатерина Власова
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