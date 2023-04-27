В России студент совершил самоубийство перед окончанием учебы и оставил записку

Под Новосибирском студент совершил самоубийство перед окончанием учебы и оставил записку

В Новосибирской области 19-летний студент аграрного колледжа совершил самоубийство за два месяца до окончания учебы. Перед этим он написал записку, в которой просил никого не винить в случившемся. Тело молодого человека обнаружили на станции Барабинск, сообщает «Сиб.фм».

По словам сокурсницы погибшего россиянина, его травили сверстники. Это началось еще со школы, утверждает девушка. Еще одна знакомая студента заявила, что над ним смеялись из-за дешевой одежды. Помимо этого, мать погибшего якобы злоупотребляла алкоголем.

Директор колледжа в беседе с журналистами заявил, что впервые слышит о травле. После случившегося учреждение якобы провело внутреннее расследование. «Мне кураторы доложили, что все было нормально, шла подготовка к экзаменам», — пояснил директор. При этом он подтвердил, что молодой человек воспитывался в неблагополучной семье.

Ранее в Саратове обнаружили тело 18-летней девушки. На стене рядом были написаны прощальные слова. Прибывшие на место медики констатировали смерть россиянки.