Возможность меньше платить за свет захотели дать всем российским дачникам

Депутат Валенчук: льготный тариф на электричество нужно распространить на всех дачников

Всем дачникам России захотели дать возможность в 1,5-2 раза меньше платить за свет. О предложении расширить льготы рассказал председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук, пишет «Российская газета».

Сейчас такие нормы действуют лишь в половине российских регионов, размер понижающего коэффициента устанавливают местные власти и только для признанных жилыми домов. В Союзе садоводов предложили распространить правила на все дачные дома и постройки, независимо от их капитальности.

Размер понижающего коэффициента тоже хотят сделать единым — 0,7. По оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), для распространения этой льготы на всю страну потребуется компенсировать не более восьми миллиардов рублей выпадающих доходов.

Ранее россиян предупредили о риске внезапного взрыва дачных туалетов. Как пояснили эксперты, это может произойти из-за скопления в выгребной яме парникового газа метана.

