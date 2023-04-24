Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:33, 24 апреля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске внезапного взрыва дачных туалетов

Глава Союза дачников Чаплин: дачный туалет может взорваться из-за скопившегося метана

Фото: Alex Milan / Shutterstock / Fotodom

Дачный туалет может внезапно взорваться из-за скопившегося в выгребной яме метана — газа, который возникает в результате жизнедеятельности микроорганизмов. О возможных рисках россиян предупредил глава Союза дачников Московской области Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, самый простой способ избежать катастрофы — ежедневно добавлять в яму опилки, сухую траву или золу. Чаплин добавил, что также можно использовать современные средства на основе почвенных бактерий, безвредных для человека и не производящих метан в процессе жизнедеятельности.

«Еще одно народное средство — бороться с запахом при помощи ботвы томатов или крапивы. Именно они отпугивают насекомых и поглощают аммиак, однако нарезать и подсыпать этот состав нужно еженедельно», — рассказал эксперт.

Ранее россиянам дали советы по обустройству зоны для шашлыков на даче. По словам специалистов, мангалы и гриль лучше всего располагать на открытом пространстве без сухой травы, листьев, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов. Их также не следует ставить на газонах или террасах — подобные действия могут привести к пожару.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
В Подмосковье нашли еще один дрон с двумя парашютами
Россиян предупредили об опасном для вождения машины возрасте
Тренер назвал полезные для женщин мужские упражнения
Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске
Российского «положенца» обвинили в организации АУЕ и игр в покер в колонии
Филипп Киркоров оценил вероятность эмиграции из России
В Китае собрались построить дома на Луне
Певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания
Крупнейшая экономика Европы начала расти лучше ожиданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.