Россиян предупредили о риске внезапного взрыва дачных туалетов

Глава Союза дачников Чаплин: дачный туалет может взорваться из-за скопившегося метана

Дачный туалет может внезапно взорваться из-за скопившегося в выгребной яме метана — газа, который возникает в результате жизнедеятельности микроорганизмов. О возможных рисках россиян предупредил глава Союза дачников Московской области Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, самый простой способ избежать катастрофы — ежедневно добавлять в яму опилки, сухую траву или золу. Чаплин добавил, что также можно использовать современные средства на основе почвенных бактерий, безвредных для человека и не производящих метан в процессе жизнедеятельности.

«Еще одно народное средство — бороться с запахом при помощи ботвы томатов или крапивы. Именно они отпугивают насекомых и поглощают аммиак, однако нарезать и подсыпать этот состав нужно еженедельно», — рассказал эксперт.

Ранее россиянам дали советы по обустройству зоны для шашлыков на даче. По словам специалистов, мангалы и гриль лучше всего располагать на открытом пространстве без сухой травы, листьев, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов. Их также не следует ставить на газонах или террасах — подобные действия могут привести к пожару.