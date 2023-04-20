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06:00, 20 апреля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по обустройству зоны для шашлыков на даче

«ВсеИнструменты.ру»: в зоне для шашлыков на даче не должно быть сухой травы

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Зону для шашлыков на даче нужно обустроить таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. Советы по созданию площадки для барбекю россиянам дала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дачникам рекомендовали расположить место для приготовления шашлыков на открытом пространстве без сухой травы, листьев, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов. Мангалы и гриль также не следует ставить на газонах или террасах — подобные действия могут привести к пожару.

При этом расстояние от площадки до дома должно быть не менее пяти метров, а до соседнего участка – не менее 10 метров. Место также стоит выбирать исходя из наличия доступа к источнику воды. «Например, рядом с водопроводом или водоемом, или иметь ведро с водой или шланг, чтобы быстро потушить возможное возгорание, пока оно не переросло в большой пожар», — уточнила Суркова.

Ранее руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко дал россиянам советы по приобретению загородного жилья. Он рекомендовал при покупке дома в первую очередь обратить внимание на размер земельного участка.

Нина Ташевская
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