Россиянам дали советы по обустройству зоны для шашлыков на даче

«ВсеИнструменты.ру»: в зоне для шашлыков на даче не должно быть сухой травы

Зону для шашлыков на даче нужно обустроить таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. Советы по созданию площадки для барбекю россиянам дала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дачникам рекомендовали расположить место для приготовления шашлыков на открытом пространстве без сухой травы, листьев, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов. Мангалы и гриль также не следует ставить на газонах или террасах — подобные действия могут привести к пожару.

При этом расстояние от площадки до дома должно быть не менее пяти метров, а до соседнего участка – не менее 10 метров. Место также стоит выбирать исходя из наличия доступа к источнику воды. «Например, рядом с водопроводом или водоемом, или иметь ведро с водой или шланг, чтобы быстро потушить возможное возгорание, пока оно не переросло в большой пожар», — уточнила Суркова.

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