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11:47, 15 февраля 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по покупке дома

Эксперт Лашко: при покупке загородного дома нужно обратить внимание на размер участка

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При покупке дома в первую очередь стоит обратить внимание на размер земельного участка. Советы по приобретению загородного жилья россиянам дал руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, сообщают «Известия».

По словам эксперта, в целях экономии обычно дома возводят на участках в пять-шесть соток, однако позже территории не хватает. Поэтому специалист рекомендовал обратить внимание на участки в 9-10 соток. «Если есть выбор, то лучше взять дом чуть дороже и с большим земельным участком. Но нужно учитывать, что в последующем это будет увеличивать расходы на содержание», — уточнил Лашко.

Покупателям посоветовали проверить коммуникации на участке, включая состояние скважины, качество воды и почвы, а также электричество. При покупке дома стоит обратить внимание и на его фундамент — на стенах не должно быть трещин и других конструктивных изменений. Кроме того, необходимо проверить состояние окон — в домах на продажу они обычно самые дешевые и требуют замены.

Ранее аналитики девелоперской компании «Мармакс» заявили, что одним из основных критериев при выборе загородного жилья россиянами стало расстояние от города. Наиболее предпочтительным расстоянием от дома до города эксперты назвали не более чем 20 километров.

Нина Ташевская
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