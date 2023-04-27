Россиянин зарезал товарища из-за нецензурных оскорблений и попал под следствие

На Сахалине 44-летний мужчина вонзил нож в грудь собутыльника за нецензурные оскорбления

В Сахалинской области задержали 44-летнего местного жителя за убийство знакомого. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 апреля трое мужчин выпивали в квартире на Молодежной улице в Холмске. Потерпевший стал нецензурно оскорблять фигуранта. Тогда между собутыльниками произошла ссора. Подозреваемый взял нож и вонзил его в грудь товарища, нанеся ему смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что под Магаданом мужчина избил и задушил 19-летнюю знакомую, а затем сжег дом с ее телом.