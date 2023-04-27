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08:27, 27 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин задушил 19-летнюю подругу и поджег дом с ее телом

Под Магаданом мужчина избил и задушил 19-летнюю знакомую, а затем сжег дом с ее телом

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Магаданской области 24-летнего мужчину обвинили в убийстве 19-летней подруги. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 23 февраля в квартире дома на улице Ленина в поселке Ола при тушении пожара нашли тело девушки. Выяснилось, что она погибла от механической асфиксии. Вскоре следователи установили, что ранее судимый фигурант поссорился с молодой россиянкой и бил ее по голове. Затем он задушил жертву.

Обвиняемый хотел скрыть следы преступления и поджег дом потерпевшей, после чего сбежал. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Сейчас он арестован.

Ранее стало известно, что житель Феодосии застрелил из ружья соседку после замечания из-за громкой музыки.

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Екатерина Власова
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