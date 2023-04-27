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17:03, 27 апреля 2023Бывший СССР

Вузы Украины повысили стоимость обучения из-за мобилизации

Вузы Украины повысили стоимость обучения из-за вызванного мобилизацией наплыва студентов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вузы Украины повысили стоимость обучения на контрактной основе из-за вызванного мобилизацией наплыва абитуриентов, пишет украинское издание «Страна.ua».

Этому способствует и упрощенная система поступления, требующая лишь одно мотивационное письмо без тестов, рассказал ректор харьковского технического университета ШАГ Виталий Зайцев.

«В этом году повысим с 65 тысяч до 80 тысяч. Тянуть больше не можем, для нас повышение цены — это в том числе возможность привлекать преподавателей высокого уровня», — приводит издание его слова, указывая, что повышение цен уже пошло.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что в мае Верховная Рада снова должна будет снова продлить действие военного положения и мобилизации в республике. В мае Верховная Рада снова должна будет снова продлить действие военного положения и мобилизации в республике.

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Василий Мека
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