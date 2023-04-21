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08:41, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине предрекли продление военного положения и мобилизации

Депутат Рады Железняк: действие военного положения и мобилизации на Украине продлят в мае

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В мае Верховная Рада снова должна будет снова продлить действие военного положения и мобилизации в республике. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, действие военного положения и мобилизации в стране будет продлено с 19 мая и скорее всего вновь на 90 дней — до середины августа 2023 года.

В марте министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизационный план в республике еще не завершен. Глава ведомства уточнил, что власти страны пока не достигли соответствующих целевых показателей.

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Алевтина Запольская
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