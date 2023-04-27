Названы показания для вакцинации от кори для взрослых

Иммунолог Крючков заявил о необходимости повторной вакцинации для групп риска

Вакцинация от кори проводится дважды в детстве, считается, что этой иммунизации должно хватить на всю жизнь. Человек может привиться и во взрослом возрасте в случае, если находится в группе риска или если вакцинация не была пройдена в детстве. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«По национальному календарю прививок, детей от кори вакцинируют дважды: в 12 месяцев и 6 лет. Условно считается, что иммунитет будет сохраняться многие десятилетия или даже пожизненно, но, конечно, это не значит, что 60-70-летний человек не может заразиться. Скорее всего, нет. Избежать заражений тогда, когда иммунитет уже ослаб, помогает коллективный иммунитет», — объяснил Крючков.

Несмотря на то, что риски заражения корью для обычного человека сведены к минимуму благодаря коллективному иммунитету, существуют группы, которым стоит прививаться повторно.

Это, прежде всего, группы профессионального риска, врачи, часто сталкивающиеся с болезнью. Также это туристы и просто те, кто вынужден регулярно путешествовать по разным регионам, где корь может быть более распространена Николай Крючков иммунолог

Кроме того, иммунизация от кори во взрослом возрасте возможна в случае, если человек не уверен в том, была ли пройдена вакцинация и болел ли он в детстве. В таком случае Крючков рекомендует сдать анализы на титры антител к кори и, в случае необходимости, сделать прививку.

Иммунолог также напомнил, что во взрослом возрасте корь протекает достаточно тяжело, именно поэтому необходимо обезопасить себя от вируса.

«Чуть не на порядок повышаются госпитализация, летальность. Болезнь протекает тяжело. Но в России длительное время действовала вакцинационная программа, так что у нас случаев смерти нет», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в частных московских клиниках возникла нехватка моновакцин от кори. Это произошло в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью. Поставки препаратов от кори преимущественно осуществляются в государственные медучреждения.