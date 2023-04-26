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09:28, 26 апреля 2023Россия

В частных московских клиниках возникла нехватка вакцин от кори

РБК: в частных московских клиниках возникла нехватка моновакцин от кори

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В частных московских клиниках возникла нехватка моновакцин от кори. Это произошло в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью, пишет РБК.

Удалось выяснить, что сейчас поставки препаратов от кори преимущественно осуществляются в государственные медучреждения.

Об отсутствии моновакцины рассказали представители «Медси», «ABC-медицины», «Евромедклиники», «Юниклиники», «Медлайн-сервиса» и «Центравиамеда». При этом препараты против кори имеются в «Инвитро» и «Медскане».

За январь-март 2023 года в России было сделано столько же прививок от кори, сколько за весь 2022-й. А спрос на комбинированную вакцину MMR II (корь, краснуха и паротит) увеличивается на 66 процентов год к году, разъяснили эксперты, опрошенные РБК.

Стоимость вакцинации в частных клиниках столицы варьируется от 1,2 тысячи до трех тысяч рублей.

23 апреля Роспотребнадзор перечислил симптомы кори. По информации службы, большая часть пациентов замечают заложенность носа, сухой грубый кашель и повышение температуры. Также у многих больных возникает вялость, слабость и плохой аппетит, указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, на третий-четвертый день лицо становится одутловатым, а веки отекают. Однако важно отметить, что сыпи пока еще нет. На третий-пятый день с начала заболевания уже появляются высыпания. Они заметны от трех до четырех дней, резюмировали специалисты.

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Анна Щербакова
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