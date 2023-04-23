Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, большинство пациентов замечают заложенность носа, сухой грубый кашель и повышение температуры. Также появляется вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день лицо становится одутловатым, а веки отекают. Однако важно отметить, что сыпи пока еще нет. На третий-пятый день с начала заболевания уже появляются высыпания. Они заметны от трех до четырех дней.
В Роспотребнадзоре рассказали, что сначала очаги сыпи распространяются в центре лица, за ушами, а потом переходят на все лицо и грудь. На вторые сутки сыпь уже видна на туловище, руках и бедрах, а на третьи — на кистях рук, голенях и стопах.
После четвертого-пятого дня с момента появление высыпаний начинается стадия пигментации. Сыпь становится буровато-коричневой, температура снижается, а пациент начинается чувствовать себя лучше.
Ранее стало известно, что в Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. В основном случаи инфицирования фиксируются среди не привитых от кори лиц, которые прибывают в регион из стран ближнего зарубежья.