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11:38, 23 апреля 2023Россия

Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания

Роспотребнадзор: у больных корью на третий день лицо становится одутловатым, но сыпи нет

Фото: pavodam / Shutterstock / Fotodom

Роспотребнадзор перечислил симптомы кори. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, большинство пациентов замечают заложенность носа, сухой грубый кашель и повышение температуры. Также появляется вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день лицо становится одутловатым, а веки отекают. Однако важно отметить, что сыпи пока еще нет. На третий-пятый день с начала заболевания уже появляются высыпания. Они заметны от трех до четырех дней.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сначала очаги сыпи распространяются в центре лица, за ушами, а потом переходят на все лицо и грудь. На вторые сутки сыпь уже видна на туловище, руках и бедрах, а на третьи — на кистях рук, голенях и стопах.

После четвертого-пятого дня с момента появление высыпаний начинается стадия пигментации. Сыпь становится буровато-коричневой, температура снижается, а пациент начинается чувствовать себя лучше.

Ранее стало известно, что в Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. В основном случаи инфицирования фиксируются среди не привитых от кори лиц, которые прибывают в регион из стран ближнего зарубежья.

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Екатерина Власова
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