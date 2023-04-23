Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания

Роспотребнадзор: у больных корью на третий день лицо становится одутловатым, но сыпи нет

Роспотребнадзор перечислил симптомы кори. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, большинство пациентов замечают заложенность носа, сухой грубый кашель и повышение температуры. Также появляется вялость, слабость и плохой аппетит. На третий-четвертый день лицо становится одутловатым, а веки отекают. Однако важно отметить, что сыпи пока еще нет. На третий-пятый день с начала заболевания уже появляются высыпания. Они заметны от трех до четырех дней.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сначала очаги сыпи распространяются в центре лица, за ушами, а потом переходят на все лицо и грудь. На вторые сутки сыпь уже видна на туловище, руках и бедрах, а на третьи — на кистях рук, голенях и стопах.

После четвертого-пятого дня с момента появление высыпаний начинается стадия пигментации. Сыпь становится буровато-коричневой, температура снижается, а пациент начинается чувствовать себя лучше.

Ранее стало известно, что в Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. В основном случаи инфицирования фиксируются среди не привитых от кори лиц, которые прибывают в регион из стран ближнего зарубежья.