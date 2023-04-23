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10:04, 23 апреля 2023Россия

В российском регионе выявили почти 200 случаев заболевания корью

Роспотребнадзор заявил о выявлении в Дагестане 188 случаев заболевания корью

Фото: fotohay / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане выявили почти 200 случаев заболеванию корью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по российскому региону.

«В Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что осложнение эпидемиологической ситуации в связи с распространением кори началось в республике в феврале этого года, однако сначала выявлялись только единичные случаи. По данным ведомства, в основном случаи инфицирования фиксируются среди не привитых от кори лиц, которые прибывают в регион из стран ближнего зарубежья.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95 процентов. В ведомстве пояснили, что такой уровень охвата позволяет исключить риски эпидемии.

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Варвара Кошечкина
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