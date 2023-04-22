В России подсчитали процент иммунизации против кори

Роспотребнадзор: охват иммунизации против кори в среднем по стране превышает 95%

Охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95 процентов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что такой уровень охвата позволяет исключить риски эпидемии. А причиной осложнения ситуации с корью специалисты назвали недостаточный уровень иммунизации в отдельных регионах.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года традиционным периодом цикличности. В ведомстве пояснили, что цикличность связана с постепенным накоплением населения без иммунитета, в основном болеют не привитые россияне, а также мигранты из стран ближнего зарубежья.

12 апреля стало известно, что Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина в Москве перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.

Корь — высокозаразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. По своему течению оно напоминает ОРВИ и грипп. Первое проявление — это высокая температура. Также могут быть конъюнктивиты, боли в мышцах, сильная и резкая слабость и недомогание.