Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:11, 22 апреля 2023Россия

Рост заболеваемости корью в России объяснили

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в РФ традиционным периодом цикличности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года традиционным периодом цикличности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что цикличность связана с постепенным накоплением населения без иммунитета.

В ведомстве добавили, что в основном корью заболевают не привитые россияне, а также мигранты из стран ближнего зарубежья, на их долю приходится около десяти процентов выявленных случаев.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия кори не угрожает жителям России, так как у населения хороший коллективный иммунитет.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что корь является крайне заразным инфекционным заболеванием, которое напоминает ОРВИ и грипп. Среди первых проявлений болезни специалист назвал высокую темперературу, конъяктивит, боли в мышцах и сильную резкую слабость и недомогание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немецкий министр заявил о приемлемости ударов по России. В Москве пообещали напомнить ему эти слова
«Нафтогаз Украины» провел переговоры с нефтяными корпорациями США
Стали известны новые подробности утечки секретных данных Пентагона
Советник президента Бразилии встретится с Зеленским в Киеве
Сотрудника российского оружейного завода арестовали по обвинению в госизмене
Рост заболеваемости корью в России объяснили
Глава Минфина Германии получил удар в пах от коллеги по партии
Появились кадры уничтоженного российской армией танка ВСУ под Кременной
В Китае заявили о незаинтересованности США в прекращении конфликта на Украине
Названа причина отказа Меган Маркл ехать на коронацию Карла III
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.