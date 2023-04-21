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02:28, 21 апреля 2023Россия

Онищенко оценил вероятность пандемии кори в России

Онищенко: пандемия кори не угрожает России, у населения хороший коллективный иммунитет
СюжетНаселение России:
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия кори не угрожает жителям России, так как у населения хороший коллективный иммунитет. Его слова приводит ТАСС.

«Пандемия не грозит. То, что происходит, вспышками назвать нельзя», — подчеркнул он. Онищенко пояснил, что одной из причин случаев заболевания корью в России является «неблагополучное окружение», которое специалист связывает с мигрантами, не прошедшими вакцинацию.

«Вторая причина в том, что у нас корь повзрослела. Была сугубо детская инфекция. После того как в 1987 году мы начали делать вакцинацию и добились потрясающих успехов», — сказал он. Онищенко добавил, что российская вакцина против кори доказала свою эффективность.

12 апреля стало известно, что в Москве Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.

Как сообщил кандидат медицинских наук Николай Крючков, корь является крайне заразным инфекционным заболеванием, которое напоминает ОРВИ и грипп. Среди первых проявлений болезни специалист назвал высокую темперературу, конъяктивит, боли в мышцах и сильную резкую слабость и недомогание.

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Марина Совина
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