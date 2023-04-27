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11:56, 27 апреля 2023Россия

Появились кадры с места предполагаемого взрыва в Петербурге

Mash опубликовал кадры с места предполагаемого взрыва в Санкт-Петербурге
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Появились кадры с места предполагаемого взрыва в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга. Видео публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, после ЧП на территории конюшни обнаружили похожие на разлетевшиеся осколки предметы. Все находки пометили сигнальной лентой, сейчас они изучаются специалистами.

Похожий на взрыв звук в ночь на 27 апреля услышали жители Пушкинского и Колпинского районов. Предварительно сообщалось, что место взрыва — заброшенная котельная в Павловске. На место приехали представители Следственного комитета России, полиции и газовой службы.

В результате случившегося никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Евгения Куликова
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