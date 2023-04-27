Стали известны подробности о предполагаемом взрыве в Петербурге

В результате предполагаемого взрыва в Пушкинском районе Петербурга никто не пострадал

На место предполагаемого взрыва в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга приехали представители Следственного комитета России, полиции и газовой службы. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло возле конного клуба. Лошади в загонах в результате не пострадали. В районной администрации заявили, что ситуация находится на особом контроле, пострадавших нет, причины взрыва устанавливаются.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 апреля жители Пушкинского и Колпинского районов услышали похожий на взрыв звук.

Предварительно сообщалось, что место взрыва — заброшенная котельная в Павловске. На месте образовалась воронка, в которой обнаружили подозрительную бочку.