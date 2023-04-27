Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 27 апреля 2023Россия

Стали известны подробности о предполагаемом взрыве в Петербурге

В результате предполагаемого взрыва в Пушкинском районе Петербурга никто не пострадал
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

На место предполагаемого взрыва в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга приехали представители Следственного комитета России, полиции и газовой службы. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло возле конного клуба. Лошади в загонах в результате не пострадали. В районной администрации заявили, что ситуация находится на особом контроле, пострадавших нет, причины взрыва устанавливаются.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 апреля жители Пушкинского и Колпинского районов услышали похожий на взрыв звук.

Предварительно сообщалось, что место взрыва — заброшенная котельная в Павловске. На месте образовалась воронка, в которой обнаружили подозрительную бочку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикации о попытке покушения на Путина
Подписчики Елены Блиновской высмеяли ее задержание
Лопес запретила бывшему супругу наблюдать за съемками секс-сцены с ее участием
Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Павловске
Стало известно о распределении Блиновской имущества между родственниками
Папа Римский встретился с премьером Украины
Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Неижпапа
Девушка показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину недовольства
Мощный пожар на стройке московского жилого комплекса сняли на видео
В Европе пожалели об отказе от сближения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.