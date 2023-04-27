Похожий на взрыв громкий звук слышали в трех районах Петербурга

Похожий на взрыв звук слышали в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах Петербурга

Похожий на взрыв громкий звук слышали в ночь на четверг, 27 апреля, в трех районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По сведениям издания, речь идет о Павловском, Пушкинском и Колпинском районах города. Прибывшие по вызову жителей экстренные службы ничего не обнаружили. Охранник в одном из районов отметил, что тоже услышал и почувствовал что-то очень громкое, но ничего похожего на пожар поблизости не заметил.

Позже оперативные службы нашли место взрыва. По предварительной версии, это заброшенная котельная в Павловске, пишет «Mash на Мойке».

Там образовалась воронка, кроме того, специалистами была найдена подозрительная бочка. На территории начали работу взрывотехники.

Осколками от взрыва пробило крышу конюшни «Ковбой», которая расположена в 300 метрах от котельной. Работники рассказали, что при происшествии никто из людей и животных не пострадал.

Информацию о повреждениях в конюшне от взрыва подтвердил и 78.ru. Один из сотрудников в разговоре с журналистом телеканала поделился, что звук, похожий на взрыв, действительно, произошел не на территории конюшни, а где-то рядом. Но что именно привело к «камнепаду», мужчина не знает.

26 апреля сообщалось, что похожий на гранату РГД-5 предмет нашли на берегу Финского залива в курортном петербургском поселке Репино.