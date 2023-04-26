«Mash на Мойке»: похожий на гранату РГД-5 предмет нашли на берегу Финского залива в Репино

Похожий на гранату РГД-5 предмет обнаружили на берегу Финского залива в курортном петербургском поселке Репино. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Очевидцы заметили опасную находку на пляже Чудный и сразу обратились в правоохранительные органы. Пока территорию огородили и не подпускают к предмету прохожих.

К месту уже направились специалисты.

25 апреля сообщалось, что похожий на переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела» предмет нашли у трассы в Северной столице. Его заметили сотрудники Госавтоинспекции в Тосненском районе. Представители правоохранительных органов выдвинулись к месту.

До этого на северо-востоке Москвы недалеко от гипермаркета в мусорном контейнере нашли более 20 предметов, похожих на гранаты.