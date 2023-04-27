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11:19, 27 апреля 2023Россия

При взрыве в цеху российского завода пострадали четыре человека

На заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв, пострадали четыре человека

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В поселке Кудьма Нижегородской области при взрыве в цеху одного из заводов пострадали четыре человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, взрыв прогремел на производстве акриловых раковин, в результате оказалось частично разрушено здание. Пострадавших госпитализировали. Подробности об их состоянии выясняются.

«Взорвались бочки со стиролом объемом 200 литров. Произошло частичное разрушение стены цеха», — уточнил источник.

Ранее на пороховом заводе в Казани произошел взрыв, в результате которого сотруднику предприятия оторвало кисть. 56-летний стрелок-испытатель нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний, однако тот взорвался у него в руках.

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Анастасия Шейкина
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