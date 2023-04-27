В Мелитополе произошел взрыв

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, один человек пострадал

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

По информации властей, взрыв прогремел у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова около 5:15. «Сработало самодельное взрывное устройство», — следует из сообщения.

Один пострадавший госпитализирован, на месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил первое слушание по делу пятерых граждан Украины, готовивших взрыв у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе. Александра Жукова, Юрия Петрова, Игоря Горлова, Андрея Голубева и Владимира Зуева обвиняют в покушении на теракт.