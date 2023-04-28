Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:10, 28 апреля 2023Путешествия

«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Сочи и Ереваном

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила ежедневные прямые рейсы между Сочи и Ереваном

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отмечается, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320. «В летнем сезоне "Аэрофлот" предлагает своим пассажирам прямые перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга», — говорится в заявлении авиакомпании.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

Кроме того, 28 апреля «Аэрофлот» начал летать из Сочи в города Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз перевозчика. Рейсы соединят российский город со Стамбулом, Антальей, Бодрумом и Даламаном.

Ранее стало известно, что с 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи. Уточнялось, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест
Малышева призвала россиян не растирать детей водкой
Отец и сын напали на вора с самурайским мечом и антикварным клинком
Андрей Губин показал интерьер загородного дома
«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Сочи и Ереваном
Назван модный весенний тренд в отношениях
В США рассказали о значительном улучшении Т-90
Лишившаяся переднего зуба блогерша показала внешность без съемных протезов
Исмаилов обратился к Емельяненко перед боем с блогером
США захотели поменять ситуацию на Тайване с помощью подводных беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.