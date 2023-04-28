«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы между Сочи и Ереваном

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила ежедневные прямые рейсы между Сочи и Ереваном

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отмечается, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320. «В летнем сезоне "Аэрофлот" предлагает своим пассажирам прямые перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга», — говорится в заявлении авиакомпании.

Кроме того, 28 апреля «Аэрофлот» начал летать из Сочи в города Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз перевозчика. Рейсы соединят российский город со Стамбулом, Антальей, Бодрумом и Даламаном.

Ранее стало известно, что с 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи. Уточнялось, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов.