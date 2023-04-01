В Турции назвали сроки запуска паромного сообщения между Сочи и Трабзоном

Глава ТПП Трабзона Эркут Челеби: паромное сообщение с Сочи начнет работать с 1 мая

С 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи. Такие сроки назвал глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби, передает ТАСС.

«Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы [с российской стороной] достигли договоренностей», — сообщил он. Челеби уточнил, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров и рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Помимо этого, стамбульские транспортники готовы выделить Трабзону для этих рейсов «морские автобусы».

По словам главы ТПП Трабзона, соответствующее соглашение будет подписано 6 апреля.

Ранее желающим покинуть страну россиянам предложили отправиться из Сочи в Турцию на яхте. Стоимость поездки составляла 150 тысяч рублей. При этом отмечалось, что детей и животных в путешествие брать запрещено.

Сочи хотел наладить паромное сообщение с Турцией с 2015 года. Помимо направления Сочи — Трабзон, одним из перспективных называли маршрут Сочи — Самсун.