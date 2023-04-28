В России запретят торговлю акциями ряда компаний из «недружественных» стран

Набиуллина: в России будет запрещена торговля акциями компаний ВПК «недружественных» стран

В России запретят торговлю акциями компаний оборонного комплекса из «недружественных» стран, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РБК.

Запрет повлечет за собой и делистинг таких бумаг с российских фондовых бирж, поэтому Банку России в ближайшее время предстоит решить, каков будет механизм выхода российских инвесторов из этих акций. «Этот вопрос требует доработки»,— заключила Набиуллина.

О том, что в России собираются запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину, заявил в середине апреля первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Он пояснил, что ситуация, когда брокеры получают проценты, корпорации — капитализацию, а инвесторы зарабатывают на компаниях, из оружия которых «убивают российских военнослужащих» — «недопустима и абсолютно аморальна».

В апреле глава ЦБ сообщала, что регулятор направил свои предложения по запрету торговли акциями зарубежных компаний оборонного комплекса в соответствующие органы.

