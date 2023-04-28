Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:08, 28 апреля 2023Экономика

В России запретят торговлю акциями ряда компаний из «недружественных» стран

Набиуллина: в России будет запрещена торговля акциями компаний ВПК «недружественных» стран

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В России запретят торговлю акциями компаний оборонного комплекса из «недружественных» стран, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РБК.

Запрет повлечет за собой и делистинг таких бумаг с российских фондовых бирж, поэтому Банку России в ближайшее время предстоит решить, каков будет механизм выхода российских инвесторов из этих акций. «Этот вопрос требует доработки»,— заключила Набиуллина.

О том, что в России собираются запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину, заявил в середине апреля первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Он пояснил, что ситуация, когда брокеры получают проценты, корпорации — капитализацию, а инвесторы зарабатывают на компаниях, из оружия которых «убивают российских военнослужащих» — «недопустима и абсолютно аморальна».

В апреле глава ЦБ сообщала, что регулятор направил свои предложения по запрету торговли акциями зарубежных компаний оборонного комплекса в соответствующие органы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Блогершу Блиновскую поместили под домашний арест
Нутрициолог предупредила об опасности «алкогольного переедания» в праздники
Двигатель самолета загорелся над переполненным туристами пляжем и попал на видео
Поступления от налогов в бюджет оценили
Российского аспиранта задержали за поджог по заданию украинских спецслужб
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Российский школьник случайно застрелил друга из отцовского карабина
Скромный подарок на день рождения принес женщине богатство
ЦБ счел полезным распространить адресную льготную ипотеку на один тип жилья
Косметолог раскрыла россиянам правду о влиянии кофе на состояние кожи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.