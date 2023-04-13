В России задумали запретить торговлю акциями иностранных компаний ОПК

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями иностранных компаний ОПК

Власти подтвердили проработку будущего запрета на торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. Заявление об этом первого зампреда думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева приводят «Ведомости».

Бахарев добавил, что ситуация, когда брокеры получают проценты, корпорации — капитализацию, а инвесторы зарабатывают на компаниях, из оружия которых «убивают российских военнослужащих» — «недопустима и абсолютно аморальна». При этом предварительный анализ ЦБ показал, что сейчас в законодательстве не зафиксированы полномочия государственных органов по остановке торгов иностранными акциями по подобным основаниям. По его словам, вариант рекомендаций регулятора для квалифицированных инвесторов может противоречить закону, и с легкостью будет игнорироваться представителями рынка. Бахарев объяснил, что в качестве инструмента для прекращения торговли ценными бумагами американского ОПК должен выступить указ президента.

Зампред думского комитета заявил, что такие ценные бумаги по-прежнему популярны. Он привел в пример компании Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin и Stinger) и Lockheed Martin (ракетные комплексы HIMARS). С начала года на «СПБ бирже» квалифицированные инвесторы совершили с их акциями более 10 и трех тысяч операций соответственно. Кроме того, на российской бирже доступны ценные бумаги еще шести крупных оборонных американских компаний.

После ввода ограничений со стороны стран Запада Центробанк неоднократно ужесточал правила покупки ценные бумаги недружественных стран. Сначала была ограничена доля иностранных активов в портфеле, затем с начала 2023 года неквалифицированным инвесторам были запрещены любые сделки, направленные на увеличение позиций по ценным бумагам эмитентов из недружественных стран. А в марте Банк России продлил ограничение продажи ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам до 1 октября 2023 года — даты вступления в силу постоянного запрета на подобные операции.