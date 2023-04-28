Ребенок родился с двумя пенисами и без ануса

Мальчик в Пакистане родился с двумя половыми органами и без ануса

Жительница города Исламабад, Пакистан, родила ребенка с двумя пенисами и без ануса. Об этом сообщает International Journal of Surgery Case Reports.

Ребенок появился на свет на 36-й неделе беременности (обычно длительность беременности составляет 40 недель — прим. «Ленты.ру»). Мальчик был госпитализирован в детскую больницу Пакистанского института медицинских наук.

По оценке врачей, оба половых органа имеют нормальную форму, но длина одного из них составляет 1,5 сантиметра, а другого — 2,5 сантиметра. Обследование показало, что у мальчика один мочевой пузырь, который соединен с двумя уретрами, причем он способен мочиться из обоих.

Новорожденному хирургическим путем создали отверстие для того, чтобы он мог испражняться. После операции он оставался под наблюдением врачей в течение двух дней, затем его выписали из больницы.

Отклонение, при котором ребенок рождается с двумя работоспособными половыми органами и без ануса, называют дифаллией. Специалистам известно около сотни подобных случаев, первый из которых был зафиксирован в 1609 году.

Причины возникновения дифаллии и факторы риска неизвестны. Предположительно это происходит случайно, при формировании гениталий ребенка, находящегося в утробе матери. Пациенты могут иметь полную дифаллию, когда оба пениса хорошо развиты, или частичную дифаллию, когда один из пенисов меньше, либо деформирован. В большинстве случаев пенисы одинакового размера и расположены рядом. У некоторых мужчин пенис меньшего размера расположен над большим. Вероятность рождения ребенка с дифаллией составляет один случай на шесть миллионов.

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