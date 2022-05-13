Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни

Daily Mail: американка Лин Белл родилась с аномалией, при которой вырастают две матки

37-летняя жительница Аризоны, США, Линн Белл родилась с удвоением матки — аномалией и пороком развития, при котором у женщины вырастают две матки вместо одной. Историю своей жизни она рассказала Daily Mail.

По словам Белл, у нее две шейки матки и два отдельных влагалища. Она объяснила, что с двойными репродуктивными органами она проходит через все то же самое, что и другие женщины, включая менструации. Обычно ежемесячные кровотечения из обеих маток случаются одновременно, но иногда бывают и в разное время месяца. «Первые несколько дней я просто прикована к постели и испытываю боль. Я так боюсь этого времени месяца», — призналась она.

Американка объяснила, что женщины с удвоением матки могут забеременеть, это может произойти даже от двух разных мужчин одновременно. Обычно таким роженицам делают кесарево сечение.

Однако у самой Линн не получается стать матерью. Четыре года назад у нее была внематочная беременность, которая возникает, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется вне матки. «Из всех этих маток ребенок решил расти в фаллопиевой трубе. У меня была экстренная операция, врачи удалили фаллопиеву трубу и моего ребенка, и на этом все закончилось», — рассказала она.

По словам Линн, мужчин отпугивает ее состояние, и они прерывают общение, когда узнают о ее аномалии. Тем не менее подписчики американки поддерживают ее и благодарят за то, что она решилась рассказать другим о столь редком явлении.

Ранее сообщалось, что у жительницы индийского города Яора родился ребенок с двумя головами, тремя руками и двойным позвоночником. Ребенка поместили в реанимацию педиатрического отделения больницы, он находится в критическом состоянии.