Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками

Times Now News: ребенок с двумя головами и двойным позвоночником родился в Индии

У жительницы индийского города Яора, штат Мадхья-Прадеш, родился ребенок с двумя головами, тремя руками и двойным позвоночником. Об этом сообщает Times Now News.

Роды прошли в одной из больниц областного центра города Ратлам. У новорожденного, который весит около трех килограммов, два позвоночника и один желудок. Врач Браджеш Лахоти, который занимается лечением ребенка, заявил, что этот случай достаточно сложный с точки зрения медицины.

Лахоти подчеркнул, что это первенец пары. «Ранее результаты УЗИ показали, что женщина ждет двойню. Это редкий случай, ребенок вряд ли проживет долго», — заявил Лахоти. Он пояснил, что такое состояние ребенка называется «дицефальный парапаг». При этом отклонении неправильно развившиеся близнецы имеют две головы на одном туловище. Большинство дицефальных парапагов рождаются мертвыми или погибают вскоре после родов. Только небольшое их число доживает до взрослого возраста.

Ребенка поместили в реанимацию педиатрического отделения больницы. Он находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что жительница деревни Кани в индийском штате Одиша (Орисса) родила в частном родильном доме ребенка с двумя головами и тремя руками. После родов ребенок чувствовал себя хорошо, его перевели в институт педиатрии имени Сардара Валлабхаи Пателя в город Каттак для специализированного лечения.

