Женщина родила девочку с двумя головами и тремя руками

Жительница деревни Кани в индийском штате Одиша (Орисса) родила в частном родильном доме ребенка с двумя головами и тремя руками. Об этом сообщает сайт телеканала Odisha TV.

Девочка родилась в семье Умаканта Париды (Umakant Parida) и его жены Амбики (Ambika) в воскресенье, 11 апреля.

Для рождения ребенка врачи в частной больнице провели матери кесарево сечение. После этого ее перевели в окружную больницу.

Районный педиатр, доктор Дебашис Саху (Debashis Sahoo) сказал: «Новорожденный питается двумя ртами и дышит двумя носами. По сути, это две сестры, соединенные в одно тело с тремя руками и двумя ногами».

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Его перевели в институт педиатрии имени Сардара Валлабхаи Пателя в город Каттак для специализированного лечения.

Отец девочки попросил у государства помощи в лечении дочери.

Ранее сообщалось, что жительница округа Суджавал в Пакистане родила ребенка с двумя головами. Ультразвуковое сканирование показало, что мозг ребенка разделен между ними.