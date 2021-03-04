Женщина родила здорового мальчика с одним мозгом на две головы

Жительница округа Суджавал в Пакистане родила ребенка с двумя головами. Об этом сообщает издание Geo News.

Во вторник, 2 марта, женщина родила двухголового мальчика в частной больнице города Бадин в провинции Синд.

По словам врачей, и мать, и ее ребенок здоровы, их жизням ничто не угрожает.

Старший гинеколог доктор Нусрат Бабу Хати (Nursat Babu Khati) сообщил, что ультразвуковое сканирование показало, что мозг ребенка разделен между двумя головами.

Состояние новорожденного оценивается как стабильное. Врачи провели операцию по разделению голов ребенка. Затем они дополнительно обследуют новорожденного.

Родители и новорожденный будут находиться под наблюдением врачей во избежание осложнений в будущем.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, родила сиамских близнецов. У детей один на двоих желудок и большая часть жизненно важных органов.