Российскому самолету запретили дозаправиться в Аргентине из-за санкций

La Nacion: частному самолету из России запретили дозаправиться в Аргентине из-за санкций

Частному самолету Bombardier RA-73550 российской авиакомпании «РусДжет» запретили дозаправиться в городе Эль-Калафате в Аргентине. Об этом пишет La Nacion.

По данным газеты, причина отказа в предоставлении топлива местными аэропортами была связана с международными санкциями, действующими против России.

«Самолет не смог дозаправиться в Эль-Калафате... и остался... на обочине взлетно-посадочной полосы во время 24-часового визита пассажиров в район ледника Перито-Морено», — заявили источники издания. Позже воздушное судно отправилось для дозаправки в город Асунсьон в Парагвае.

Отмечается, что в аргентинских авиационных правилах нет письменного документа, запрещающего заправку самолетов с российской регистрацией. При этом работающие на территории латиноамериканской страны нефтяные компании избегают возможных штрафных мер, применяемых США к предприятиям, оказывающим помощь самолетам под флагом России.

Ранее в апреле пилот частного самолета рассказала о самых странных просьбах VIP-пассажиров и раскрыла стоимость перелетов на бизнес-джетах. Так, на одном из рейсов ее попросили «раскачивать самолет вверх и вниз», чтобы во время танцев на борту это помогало пассажирам двигаться в такт музыке.