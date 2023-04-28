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05:28, 28 апреля 2023Забота о себе

Названы восемь негативно влияющих на сердце и легкие предметов быта

Доктор Хан заявил, что аромасвечи и освежители воздуха негативно влияют на сердце и легкие

Фото: Unsplash.com

Доктор Амир Хан назвал восемь предметов быты, которые негативно влияют на сердце и легкие. Его слова приводит газета Express.

Специалист заявил, что вредное воздействие оказывают ароматические свечи и палочки, поскольку выделяют токсичные частицы во время горения. Он также отметил, что на здоровье сказываются освежители воздуха, дезодоранты-аэрозоли и лаки для волос.

Хан добавил, что влияют на сердце и легкие едкие чистящие средства, в том числе для кухни и ванной. По его словам, они содержат летучие органические соединения, которые могут раздражать дыхательные пути, повреждать нервные окончания и другие органы, вызывать головную боль и тошноту.

Врач посоветовал завести комнатные растения, которые будут очищать воздух, а также следить за чистотой вытяжек, вентиляций, и регулярно проветривать помещение.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Бригама Янга в американском штате Юта нашли необычный способ снизить кровяное давление. Речь идет о тепловой терапии в сауне, она помогает решить проблемы с давлением людям среднего возраста.

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Марина Совина
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