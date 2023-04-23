Ученые нашли необычный способ снизить давление

Американские ученые: два сеанса сауны по 20 минут могут снизить кровяное давление

Ученые из Университета Бригама Янга в американском штате Юта нашли необычный способ снизить кровяное давление. Речь идет о тепловой терапии в сауне, она помогает решить проблемы с давлением людям среднего возраста, пишет «Газета.Ru».

Специалисты планируют представить свою работу на Американском саммите по физиологии. Само исследование основано на результатах ученых из Финляндии. Последние обнаружили, что люди, часто посещающие сауну в течение не менее 19 минут, были в меньшей степени склонны к развитию болезней сердца, чем те, кто этого не делал.

В исследовании американских специалистов приняли участие десять мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, а также восемь мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. Участники перенесли по два сеанса в сауне по 20 минут.

По словам ученых, никаких побочных эффектов среди участников не было выявлено. У всех людей снизилось кровяное давление. Кроме того, физиологическая реакция на одно посещение сауны была одинакова у молодых и пожилых людей.

22 декабря исследовательская команда из Университета Осаки обнаружила, что прием кофе людьми, страдающими от тяжелых форм гипертонии, может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вдвое. При этом предыдущие исследования показали, что употребление одной чашки кофе в день повышает вероятность выжить после сердечного приступа, а также может предотвратить инфаркты или инсульты у здоровых людей.