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08:33, 28 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании сил ВСУ на артемовское направление

Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ стягивают личный состав и технику на артемовское направление
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы личного состава, техники и артиллерии в близлежащие населенные пункты артемовского направления. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочно заявил, что ВСУ стягивают личный состав и технику на артемовское направление. По его словам, в Дружковке появилась воинская колонна с солдатами и техникой без опознавательных знаков.

«В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь "Урал". У каждого автомобиля на буксире было закреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30», — отметил он, ссылаясь на собственные источники.

После длительной стоянки в населенном пункте колонна стала двигаться в направлении Артемовска.

Ранее Марочко заявил об активизации снайперов ВСУ с винтовками натовского калибра. По его словам, группы наблюдаются на купянском и краснолиманском направлении. Снайперы работают парами или тройками.

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Марина Совина
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