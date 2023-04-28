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07:46, 28 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об активизации снайперов ВСУ с винтовками натовского калибра

Подполковник Марочко заявил об активизации снайперов ВСУ с винтовками натовского калибра
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) активизировались снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооруженные винтовками натовского калибра. Его слова приводит ТАСС.

По словам военного эксперта, снайперские группы наблюдаются на купянском и краснолиманском направлении, стрелки работают парами либо тройками.

Марочко добавил, что снайперов сопровождают инженеры и разведчики с беспилотниками малго радиуса действия квадрокоптерного типа.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что украинские военные стянули силы на краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению на небольших участках местности.

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Марина Совина
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