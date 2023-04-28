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11:31, 28 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска

«РВ»: украинские аналитики сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» через оборону ВСУ в Артемовске

фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Как заявляется, на западе города для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась критическая ситуация. Российские части атакуют по флангам, улучшая тактическое положение.

«В ходе штурма "Вагнеры" заняли Индустриальный колледж на улице Чайковского и соседние здания», — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают резервы личного состава, техники и артиллерии в близлежащие населенные пункты артемовского направления.

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Алевтина Запольская
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