Более 10 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе

В Курганской области 11 человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса на трассе

На трассе в Курганской области перевернулся рейсовый автобус, пострадали более 10 человек. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

По данным властей, к медикам обратились девять взрослых и двое детей — их доставили в больницы Кургана. На месте аварии работали шесть бригад скорой помощи.

Как уточнил в Telegram-канале губернатор Вадим Шумков, пострадавших детей доставили в больницу Красного Креста.

«Отправил туда [на место ДТП] руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению», — написал Шумков.

Ранее в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки. Погиб водитель легкового авто, еще 11 человек пострадали.