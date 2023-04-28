Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 28 апреля 2023Россия

Более 10 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе

В Курганской области 11 человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса на трассе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На трассе в Курганской области перевернулся рейсовый автобус, пострадали более 10 человек. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

По данным властей, к медикам обратились девять взрослых и двое детей — их доставили в больницы Кургана. На месте аварии работали шесть бригад скорой помощи.

Как уточнил в Telegram-канале губернатор Вадим Шумков, пострадавших детей доставили в больницу Красного Креста.

«Отправил туда [на место ДТП] руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению», — написал Шумков.

Ранее в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки. Погиб водитель легкового авто, еще 11 человек пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа
Гузеева ответила хейтерам на критику внешности
В России импортозаместили алюминиевые банки
Назван способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером
Выгоревшую российскую деревню показали на видео
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов
Мужчина прошел тест ДНК и обнаружил семь братьев и сестер
Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году
Лукашенко назвал прифронтовыми граничащие с Украиной области Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.