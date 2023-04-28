В Белгородской области четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля

В Белгородской области машина подорвалась на мине, погибли четыре человека

В Белгородской области машина подорвалась на мине, четыре человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, это произошло около села Журавлевка. Товарищи решили сократить путь и проехать через поля, однако попали на минные заграждения. В итоге они скончались. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Чечне двое саперов подорвались на мине ПМН-1 во время разминирования дороги и выжили. Командир саперного батальона и взрывотехник-спасатель из Санкт-Петербурга занимались поиском взрывоопасных предметов около проезжей дороги в Шали. Однако они пропустили одну боеприпас.