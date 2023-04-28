В российском регионе двое саперов подорвались на мине пока разминировали дорогу

В Чечне двое саперов подорвались на мине ПМН-1 во время разминирования дороги и выжили

В Чечне двое саперов подорвались на мине во время разминирования дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ведомства, командир саперного батальона и взрывотехник-спасатель из Санкт-Петербурга занимались поиском взрывоопасных предметов около проезжей дороги в Шали. Однако они пропустили одну противопехотную мину «ПМН-1».

В результате взрыва командир получил ранение руки и стопы. Сейчас он находится в больнице. Второй пострадавший остался с ссадинами и ранами.

Ранее стало известно, что в Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве, заложенном у береговой линии.