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10:05, 28 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе двое саперов подорвались на мине пока разминировали дорогу

В Чечне двое саперов подорвались на мине ПМН-1 во время разминирования дороги и выжили

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

В Чечне двое саперов подорвались на мине во время разминирования дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ведомства, командир саперного батальона и взрывотехник-спасатель из Санкт-Петербурга занимались поиском взрывоопасных предметов около проезжей дороги в Шали. Однако они пропустили одну противопехотную мину «ПМН-1».

В результате взрыва командир получил ранение руки и стопы. Сейчас он находится в больнице. Второй пострадавший остался с ссадинами и ранами.

Ранее стало известно, что в Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве, заложенном у береговой линии.

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Екатерина Власова
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