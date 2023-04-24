Россиянин подорвался на взрывном устройстве недалеко от берега и погиб
В Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве недалеко от берега и погиб
В Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве, заложенном у береговой линии. От полученных травм он скончался, сообщает Telegram-канал Baza.
Тело россиянина обнаружили в прибрежной полосе на расстоянии 15 метров от моря. Погибшим оказался 45-летний житель Алушты.
По информации канала, взрыв произошел вечером 23 апреля. Сразу после этого на место прибыли оперативники.
Ранее в Брянской области мужчина погиб при попытке проникнуть на территорию России. Перед этим он повредил ограждение и пересек границу на велосипеде. Среди вещей погибшего нашли кошелек с гривнами.