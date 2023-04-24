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10:54, 24 апреля 2023Россия

Россиянин подорвался на взрывном устройстве недалеко от берега и погиб

В Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве недалеко от берега и погиб

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве, заложенном у береговой линии. От полученных травм он скончался, сообщает Telegram-канал Baza.

Тело россиянина обнаружили в прибрежной полосе на расстоянии 15 метров от моря. Погибшим оказался 45-летний житель Алушты.

По информации канала, взрыв произошел вечером 23 апреля. Сразу после этого на место прибыли оперативники.

Ранее в Брянской области мужчина погиб при попытке проникнуть на территорию России. Перед этим он повредил ограждение и пересек границу на велосипеде. Среди вещей погибшего нашли кошелек с гривнами.

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Алан Босиков
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