Появились подробности о погибшем при проникновении в Брянскую область мужчине

SHOT: у погибшего при проникновении в Брянскую область мужчины был кошелек с гривнами

У человека, который погиб при попытке проникнуть на территорию Брянской области, был с собой кошелек с гривнами, Такие подробности о мужчине сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, мужчина повредил ограждение и пересек границу с Россией на велосипеде. Его тело обнаружили в 50 метрах от границы с Украиной в Погарском районе российского региона.