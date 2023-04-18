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08:54, 18 апреля 2023Россия

Появились подробности о погибшем при проникновении в Брянскую область мужчине

SHOT: у погибшего при проникновении в Брянскую область мужчины был кошелек с гривнами

Фото: РИА Новости

У человека, который погиб при попытке проникнуть на территорию Брянской области, был с собой кошелек с гривнами, Такие подробности о мужчине сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, мужчина повредил ограждение и пересек границу с Россией на велосипеде. Его тело обнаружили в 50 метрах от границы с Украиной в Погарском районе российского региона.

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Анастасия Шейкина
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