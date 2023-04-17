Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке проникновения со стороны Украины

В Брянской области со стороны Украины была совершена попытка проникновения на территорию России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», — пояснил Богомаз.

По его словам, нарушитель подорвался на минной полосе, которая была создана российскими военнослужащими для предотвращения проникновения на территорию России, а также для обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Губернатор Богомаз отметил, что в диверсионной группе было 20 человек. Они попытались совершить проникновение в районе села Случовск Погарского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).