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20:58, 17 апреля 2023Россия

Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке проникновения со стороны Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Брянской области со стороны Украины была совершена попытка проникновения на территорию России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы», — пояснил Богомаз.

По его словам, нарушитель подорвался на минной полосе, которая была создана российскими военнослужащими для предотвращения проникновения на территорию России, а также для обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

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Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Брянской области. Губернатор Богомаз отметил, что в диверсионной группе было 20 человек. Они попытались совершить проникновение в районе села Случовск Погарского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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