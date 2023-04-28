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13:00, 28 апреля 2023Мир

Советники Байдена пожаловались на большие трудности в работе из-за его возраста

Axios: сотрудники Байдена жалуются на его старческие проблемы, мешающие работе Белого дома

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Старческие проблемы действующего президента США Джо Байдена, который собрался баллотироваться на второй срок в 2024 году, мешают работе сотрудников и советников Белого дома. Об этом сообщает Axios со ссылкой на его подчиненных, которые вынуждены учитывать возрастные особенности американского лидера в своей работе.

Подчиненные Байдена жалуются, что президент в силу возраста быстро устает, и из-за этого у них очень ограниченные возможности для назначения каких-то публичных или внутренних мероприятий в его ежедневный график, что приводит к большим трудностям в их работе.

«Белый дом редко ставит Байдена в импровизированную обстановку, будь то [пресс-конференции] с каверзными вопросами журналистов. Так что кому-либо за пределами его тесного пузыря [в Белом доме] трудно по-настоящему оценить реальность того, что Байден является самым старым президентом в истории США», — резюмировали обозреватели.

Ранее Байден испытал затруднение при ответе на вопрос, который ему задали дети. Участвуя в мероприятия «приведи ребенка на работу», которое проводил 27 апреля Белый дом, глава государства не смог ответить, какое государство он посетил последним, забыв о своем официальном визите в Ирландию с 11 по 14 апреля. «Сложно уследить», — подытожил президент.

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Виктория Кондратьева
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