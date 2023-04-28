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03:56, 28 апреля 2023Мир

Байден испытал затруднение при ответе на детский вопрос

Байден не смог ответить на заданный ему детьми вопрос, какую страну он посетил последней

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден испытал затруднение при ответе на вопрос, который ему задали дети. Участвуя в мероприятия «приведи ребенка на работу», которое проводил в четверг, 27 апреля Белый дом, глава государства не смог ответить, какое государство он посетил последним, сообщает РИА Новости.

«Сложно уследить», — заявил Байден, так и не вспомнив, куда он отправлялся с визитом в последний раз.

В итоге дети работников Белого дома напомнили ему, что двумя неделями ранее американский президент посещал Ирландию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит называть экс-госсекретаря страны Хилари Клинтон «продажной», чем занимался в ходе избирательной кампании 2016 года. На митинге сторонников в Нью-Гэмпшире Трамп добавил, что даст Клинтон новое имя — «милая Хилари» или «красивая Хилари». Вместо нее он назвал продажным действующего президента США Джо Байдена.

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Марина Совина
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