Байден испытал затруднение при ответе на детский вопрос

Байден не смог ответить на заданный ему детьми вопрос, какую страну он посетил последней

Президент США Джо Байден испытал затруднение при ответе на вопрос, который ему задали дети. Участвуя в мероприятия «приведи ребенка на работу», которое проводил в четверг, 27 апреля Белый дом, глава государства не смог ответить, какое государство он посетил последним, сообщает РИА Новости.

«Сложно уследить», — заявил Байден, так и не вспомнив, куда он отправлялся с визитом в последний раз.

В итоге дети работников Белого дома напомнили ему, что двумя неделями ранее американский президент посещал Ирландию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит называть экс-госсекретаря страны Хилари Клинтон «продажной», чем занимался в ходе избирательной кампании 2016 года. На митинге сторонников в Нью-Гэмпшире Трамп добавил, что даст Клинтон новое имя — «милая Хилари» или «красивая Хилари». Вместо нее он назвал продажным действующего президента США Джо Байдена.