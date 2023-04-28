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01:26, 28 апреля 2023Мир

Трамп назвал Байдена продажным

Экс-президент США Трамп назвал Байдена продажным вместо Хилари Клинтон
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит называть экс-госсекретаря страны Хилари Клинтон «продажной», чем занимался в ходе избирательной кампании 2016 года. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге сторонников в Нью-Гэмпшире Трамп добавил, что даст Клинтон новое имя — «милая Хилари» или «красивая Хилари». Вместо нее он назвал продажным действующего президента США Джо Байдена.

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«Я отзываю имя "продажная", чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена. Теперь он будет известен в качестве "продажного Джо Байдена"», — подчеркнул экс-президент США.

Политик предположил, что Клинтон отпразднует это решение. Однако Байден заслужил свое прозвище, поскольку «в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного. По мнению Трампа, на голосовании в 2024 году американцы будут выбирать между силой и слабостью, безопасностью и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой. Он также выразил уверенность в своей победе в борьбе за пост президента.

Ранее Трамп назвал США банановой республикой и осудил политику Байдена. «Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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